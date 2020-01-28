國民黨台北市議員羅智強日前宣布，他將參選2022台北市長選戰，他宣布這個決定，未來會靜靜的用接下來的三年時間努力耕耘，和大家一起創造新的傳奇。對此，網友們則認為，「小強洗洗睡，被蔣屌打」、「又不是先喊先贏」。

羅智強26日在臉書宣布，他曾說臉書粉絲達到100萬時，參選台北市長，現在我的臉書粉絲已破107萬，我決定兌現承諾，在這新年的開端，正式宣布參選2022台北市長。他強調，他不必眾星拱月，不用黃袍加身，沒有大張旗鼓的記者會造勢。宣布這個決定，就是靜靜的用接下來的三年時間努力耕耘，和大家一起創造新的傳奇。

但相關參選資訊經轉傳至批踢踢論壇HatePolitics版，網友看法卻普遍惡評如潮，「國民黨拉拔年輕人也要慎選吧…」、「小強洗洗睡，被蔣屌打」、「又不是先喊先贏」、「很無聊，自以為拋磚引玉，每次都先出來吵，吵一吵又自己退選」、「賴士葆、費鴻泰蹲這麼久都沒被提過，羅智強算啥？」、「議員也想選市長，先選得上立委吧，韓被罵這麼慘，好歹當過幾屆立委才出來選市長，雖然烙跑3個月，但至少現在用心顧市政」。

(中時電子報)