情人節很浪漫，但是變了調，可能就是反臉對簿公堂。北部地區一名男子得知曾論及嫁娶後來因故分手的前女友生病，基於過往的感情，前往女方住處探視，未料前「未婚妻」竟然如乾柴烈火般挑逗，女子主動幫前男友「吹樂器」，在情慾的氛圍中，兩人褪去衣服相互愛撫，就差沒有滾床「達陣」。

未料，數天後這名女子要求與幫他「吹樂器」的前男友求婚「複合」被拒絕，一狀告進發院，指控遭前男友利用她生病體力不佳，佯裝前往探病，卻趁機性侵她。

女子控訴說，自己因病在家休養，前男友前來探病，趁著他吃藥後嗜睡意識不清，無力抵抗，對她強行脫衣性侵。但這說法，遭到被告男子的否認，庭訊時，被告說，女方是他的前未婚妻，兩人交往八年來分合不斷。

當天女方向他懺悔，然後抱住他，還說要幫他生小孩，並且關了燈主動親吻他，他則順著氣氛撫摸對方，並表示女方確實有幫他口交，也有脫去女方內褲，但沒有發生性行為，女方是清醒並自願的。事發女方向他表示想復合卻被男方拒絕，於是女方就質疑為何要脫她內褲，接著要求索償八萬元。

檢方在調查後發現，驗傷單中無生殖器插入的跡證，而且兩人的對話也看出來前未婚妻，明顯是因為被拒絕後不滿，且女方自述吃藥嗜睡意識不清，對於性侵過程說法也不符合，所以認為女方說法不足以採信，全案不起訴。

(中時電子報)