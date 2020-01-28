農曆春節有許多從以前就連傳下來的禁忌、習俗，命理師謝沅瑾就分享了「過年6不」，不欠錢不催債、不看病不吃藥、不出入警局監獄、不打罵小孩、米甕不能空，以求未來新的一年能事事順利、財運亨通、身體健康。

●不欠錢不催債

「欠錢不要欠過年！」謝沅瑾說，不僅是欠債的人會影響財運，若自己是被欠錢的哪一方，也盡量不要過年催債，避免財運變差。

●不看病不吃藥

謝沅瑾說，不是指急症或慢性病病人，如：心臟病、糖尿病等，要他們停藥。而是民間有個說法「開年第一天就吃藥，可能影響整年健康」，只是輕微咳嗽、肚子痛等小病的話，會建議別吃藥影響運勢。

●不出入警局監獄

謝沅瑾指出，過年期間出入警局、監獄，可能會讓新的一年被蒙上官司纏身、牢獄之災等厄運，若是在這些地方工作，則不在此限。

●不打罵小孩

過年期間打小孩，可能會讓孩子哭得更兇，一氣之下難聽的話就會脫口而出，使過年期間的兆頭不好，也代表著還孩子未來一整年都會很皮、難管教。

●不要打破碗盤

要是不幸真的打破了，要趕快說「碎碎平安」，利用語言把心結打開，避免過年期間一直惦記著自己打破東西。

●米甕不能空

古人把米甕視為「財庫」，米甕空了代表財運也沒了，甚至在甕上貼個「滿」，避免影響財運。

翻攝自 謝沅瑾youtube

(中時電子報)