過年期間少不了與親朋好友、兄弟姊妹打打牌小賭怡情，這時偏財運就很重要！當運氣正旺誰都擋不了，一旦運不在，就會怎麼玩都輸，國師唐綺陽就分享了2020前三個月偏財運爆棚的6個星座。

第一名：牡羊座、魔羯座

●牡羊座

唐綺陽在節目《女人我最大》說道，牡羊座的朋友最近運勢真的蠻不錯，尤其是財運。一定要記得跟有貴氣的人打，「比如說打大一點沒關係，貴金、不貴多，一次贏多一點比較重要」。

唐老師總結，牡羊座過年前，與一般人打牌的偏財運超好，若要延續到過年後，就要跟大咖打牌。

●魔羯座

唐老師說，魔羯的偏財運有努力的特質，例如：禮物、禮金收得多，或是別人接不到的工作你卻接得到。提醒摩羯座1/20之前搶正財，1/20之後搶偏財。

第二名：水瓶座、雙魚座

●水瓶座

唐老師說，水瓶座的偏財運要等到2月中旬才開始，建議先多做好事，去廟裡拜拜，能增加財運。

●雙魚座

唐老師說，最近雙魚座賺的是眾人財，假如非賭不可，網路賭的效果會好一些！可以參加一些直播主的抽獎活動之類的。

第三名 射手座、巨蟹座

●射手座

射手座的偏財運不在過年期間，錯過了打麻將、刮刮樂等小賺一筆的好時機，但唐老師說情人節(2/14)以後，射手座的偏財運會變超好的。

●巨蟹座

唐老師說，巨蟹座今年前三個月是「真正的偏財運」，適合投資、買股票、紅利或是遺產之類等等的財運到，也可能是另一半賺很多錢，巨蟹座跟著沾光。

翻攝自youtube

(中時電子報)