什麼樣的工作時薪可以高達萬元台幣？答案是「性治療師」。英國一名女子靠著用皮鞭抽打男人，治療他們的性成癮症，收取時薪250英鎊（約9900元新台幣）費用，每週可賺進3000英鎊（約12萬元新台幣），而她的客人不乏律師、醫師和銀行家。

現年56歲的單親辣媽弗里曼（Francesca Freeman）向英國《鏡報》表示，她以這份工作自豪，因為透過這樣的治療，確實讓患者得到解脫，許多人甚至與她成為好朋友，迄今她已治療超過1000名男性。

弗里曼說，向她求助的人，各行各業都有，但律師、醫師和銀行家居多。治療過程中，她會矇住患者眼睛，用皮鞭抽打他們的身體，特別是臀部，讓他們從痛苦中得到解放，戒掉性成癮習慣。

不過弗里曼目前已經「轉型」，改用冥想、瑜珈、按摩等更加健康的方式來幫助她的客戶，甚至也收女性客人。不過現實是，轉型之後的時薪只剩80英鎊。

(中時電子報)