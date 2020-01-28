美國智慧型手機龍頭蘋果不斷研發新專利，藉此佔有在市場上的技術優勢，蘋果與高通纏訟多年的專利權官司，也可以見得科技公司除了在硬體上保持創新，技術更是不可或缺的一部分。近期就有外媒報導，蘋果曾經推出的AirDrop功能，近期包括Google、三星都積極開發類似功能。

據《XDA 開發者論壇》報導，蘋果2011 年iOS 7 首度推出 AirDrop，以Wifi作為載體，iPhone間與Mac能就近傳輸檔案，藍牙僅作為定位輔助，速度比藍芽傳輸快更多，不過這項功能在Android系統手機至今仍未做到，Google早期僅採用Android Beam，但使用的是NFC 規格，由於使用上較為不方便，最後在Android 10 移除這功能。

不過，Google目前正在研發命名為 Nearby Sharing的技術，將搶先在Pixel 手機實測，原理大致與AirDrop相似，最快將在5月12 日 I／O 開發者大會發表。至於三星，打算在最新的旗艦機Galaxy S20，推出自家版本的AirDrop。

報導指出，一款名為Quick Share 的App，將搭載在S20系列手機，主要功能是快速傳輸檔案給附近 Galaxy 手機，但與AirDrop原理不同，是利用三星雲端空間作為傳輸方式，每日還有2GB流量限制。這項功能預計在2月12日三星新機發表會上公布。

此外，大陸手機品牌也在去年8月建立「互聯傳盟」，包括小米、Oppo、Vivo等品牌，也打算建立跨品牌類似AirDrop的功能。

(中時電子報)