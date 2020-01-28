春節假期即將走到尾聲，三星、華為以及蘋果等品牌，即將在春季推出的新產品生產線也準備復工，但突然爆發的武漢肺炎疫情急速升溫，大陸國務院也宣布今年春節延長至2月2日，無疑是讓整個供應鏈產能延後，調查就指出，距離爆發疫情湖北省500公里遠的河南省鄭州市，為全球最大蘋果代工廠富士康的生產基地，外界擔憂蘋果供應鏈恐怕會受到影響。

據外國財經媒體調查，鄭州與河南為目前iPhone以及智慧型手機最大的生產基地，雖然經歷兩年來陸美貿易戰延燒，包括富士康等電子消費性產品外移至海外生產，就是避免美國總統川普又對大陸進口商品加徵關稅。

然而，許多企業仍來不及轉移產能，尤其以鴻海集團旗下富士康，雖然已經宣布在越南、印度耗資上百億元投資設廠，但仍在此地仍留下龐大資產，富士康的鄭州iPhone組裝廠所在地距離武漢500公里，目前河南省2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）確診病例有83例，死亡病例1例，位居大陸地區疫情排名第四，情況可說是相當危險。

美國政府原本在去年12月15日將對大陸1600億美元進口商品加徵關稅，但隨著雙方緊張情勢趨緩，以及達成陸美第一階段貿易協議的消息傳出，美國政府同意暫緩關稅制裁的行動，由於這份清單上大多為手機、筆電以及其他商品，蘋果的iPhone也被包括在內。

根據國際調研機構IDC資料顯示，河南去年占大陸智慧型手機四分之一出口，大陸智慧型手機出口至全球銷售占27%，富士康貢獻更是達到60%，對於支撐大陸電子產品製造產業可說是重中之重。

(中時電子報)