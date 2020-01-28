鄰國法國、德國出現確診病例，武漢肺炎進入歐洲，英國如臨大敵，除了啟動撤僑措施，當局的防疫文件還建議搬運肺炎患者遺體時要做好防護，因為病毒有可能在過程中從肺排出。

武漢肺炎全球疫情升溫，英國升級防疫措施。

鑒於武漢肺炎全球疫情升溫，英國升級防疫措施，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英格蘭公共衛生署（Public Health England）對各級醫院發布11頁防疫指南，建議國家醫療保健署（NHS）人員在搬運肺炎患者遺體時，務必做好防護措施。

內容指出：「將剛過世的患者遺體搬上醫院推車，後續再運往太平間的舉動，可能會讓少部分空氣從遺體肺部排出，因此造成輕微風險。」指南建議，在運送的過程中，遺體應該先要裝進屍袋裡，負責運送的人員也應該穿戴全套個人防護裝備（personal protective equipment）。

另外，醫護人員在接觸潛在感染者時，應該要穿戴全臉防護面罩，醫師也應該避免和患者接觸，並且立即讓他們隔離檢疫。

文件指出，「目前還沒有有效的藥物或疫苗，要控制疫情取決於迅速辨識、適當的風險評估、管理，以及隔離可能病例。」

(中時電子報)