農曆春節進入尾聲，不過今年許多華人新年並不好過，礙於武漢肺炎疫情爆發，許多人取消返鄉、慶祝計畫，美國中國城更在年前出現口罩搶光光的十年難得奇景。

不只美國，法國自從確診首例武漢肺炎病例後，巴黎藥局也出現口罩銷售一空的景象。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）、《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）等報導，24日除夕夜，美國中國城的各大藥局貨架上口罩已被一掃而空，口罩要不是賣到缺貨，要不就是只剩下最後幾個。

紐約曼哈頓中國城的藥劑師泰瑞莎•詹（Teresa Zhan）表示，這是她10年職業生涯中還未看到過的奇景。她描述，當天上午許多顧客進來劈頭就問「你們還有口罩嗎」，她說一般流感季節，客人一次只會買1到2個口罩，以保護自己不被傳染，「但是現在就像『給我一整盒』」，有客人還一次買了250個口罩。

這樣的奇景不光是在紐約中國城上演，24日美國首例武漢肺炎確診病例出現在芝加哥後，當地中國城藥局也出現口罩瘋掃景象，不只中國城，紐約市其他區域的藥局也是一樣。

據藥師們描述，上門的顧客多為華人，他們狂屯口罩，主要是要寄回去給住在大陸的親戚，或是為即將從大陸、香港來訪慶祝新年的親戚預作準備，好讓他們在假期結束後帶回去；另外也有少部分當地外科醫師、醫學院學生擔心之後口罩會變得更難買，因此先囤貨。

儘管美國中國城口罩在農曆年前出現瘋搶現象，銷售人員已表示會再進貨。

此外，因應武漢肺炎來襲，今年許多華人農曆春節失去過節興致，為了避免感染，不少人取消返鄉計畫，或是取消餐廳預約，改在家裡圍爐。

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文章來源：Coronavirus worries have surgical masks flying off shelves in New York's Chinatown

文章來源：Face masks selling out and Lunar New Year events canceled as Chicago’s Chinese community reacts to coronavirus spread

文章來源：NYC shops hit with face mask shortage amid coronavirus fears

(中時電子報)

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