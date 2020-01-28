農曆春節進入尾聲，不過今年許多華人新年並不好過，礙於武漢肺炎疫情爆發，許多人取消返鄉、慶祝計畫，美國中國城更在年前出現口罩搶光光的十年難得奇景。

不只美國，法國自從確診首例武漢肺炎病例後，巴黎藥局也出現口罩銷售一空的景象。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）、《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）等報導，24日除夕夜，美國中國城的各大藥局貨架上口罩已被一掃而空，口罩要不是賣到缺貨，要不就是只剩下最後幾個。

紐約曼哈頓中國城的藥劑師泰瑞莎•詹（Teresa Zhan）表示，這是她10年職業生涯中還未看到過的奇景。她描述，當天上午許多顧客進來劈頭就問「你們還有口罩嗎」，她說一般流感季節，客人一次只會買1到2個口罩，以保護自己不被傳染，「但是現在就像『給我一整盒』」，有客人還一次買了250個口罩。

這樣的奇景不光是在紐約中國城上演，24日美國首例武漢肺炎確診病例出現在芝加哥後，當地中國城藥局也出現口罩瘋掃景象，不只中國城，紐約市其他區域的藥局也是一樣。

據藥師們描述，上門的顧客多為華人，他們狂屯口罩，主要是要寄回去給住在大陸的親戚，或是為即將從大陸、香港來訪慶祝新年的親戚預作準備，好讓他們在假期結束後帶回去；另外也有少部分當地外科醫師、醫學院學生擔心之後口罩會變得更難買，因此先囤貨。

儘管美國中國城口罩在農曆年前出現瘋搶現象，銷售人員已表示會再進貨。

此外，因應武漢肺炎來襲，今年許多華人農曆春節失去過節興致，為了避免感染，不少人取消返鄉計畫，或是取消餐廳預約，改在家裡圍爐。

(中時電子報)