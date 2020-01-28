羅志強日前宣布參選台北市長，台北市議員游淑慧表示支持，希望給他更多支持和溫暖，因為羅智強要走的路是一條充满荆棘的道路。

羅志強在臉書對他的背景娓娓道來，他出身工人家庭，從小看著父親用勞力扛起一家生計，他很早就知道，父母親把他拉拔到大學畢業已是能力極限，也很小就知道，他的人生、夢想，必須靠自己奮鬥實現。

從小父親給他的家訓就是「爸媽能留給你的財產，只有勤勞二字」，羅智強說，他如果有什麼過人之長，那就是他是很勤奮的人。他相信「天道酬勤」，他的「天空」，只有「勤」字能掙得。

有人説他是「打不死的小強」，羅智強認為，當一個人必須站在懸崖邊上為自己人生奮鬥時，就必須學會勇敢，如果不夠勇敢、不能抗壓，別人有退一步的海闊天空、休息花園，他只有跌入萬丈深淵。但這也正是他最寶貴的資產。

羅智強說，參選台北市長，當然不會是花團錦簇的玫瑰大道，等著他的是無盡的荊棘風雨，但他不害怕，因為這些年大家看得到他的勤奮努力、強韌堅持、無所畏懼！

(中時電子報)