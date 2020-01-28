小S轉發汪小菲PO文，稱若不互相幫助，不是人類行為。(取自小S微博)

武漢肺炎肆虐，引爆口罩搶購潮，大S老公汪小菲昨(27號)在微博透露大S在日本找到1萬個口罩，今天已寄往武漢請人幫忙捐贈，令大陸網友感動不已。深夜小S也在微博轉發姊夫PO文，直指若不互相幫助，不是人類該有行為吧，一連3個驚嘆號，讓人隔著螢幕都可感受到小S的怒氣。

小S深夜突然轉發姊夫汪小菲微博PO文，激動寫下：「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」

小S一席話也瞬間引發大陸網友熱議，「台灣人比台灣領導人有高度」、「台灣的口罩可沒有要幫我們的意思吧」、「S姐這是懟了台灣當局......這姐真的剛」、「煽動仇恨是政客的把戲，普通人還是不要上當吧」、「沒白愛你！Love U！新年快樂！國際巨星越來越紅」。

武漢肺炎擴散，行政院長蘇貞昌在臉書宣布醫療用口罩和N95即日起暫停出口1個月，優先供應國內防疫需求，認為要先自救才能救人。

(中時電子報)