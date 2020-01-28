有女大生分享自己上大學後，某一次假日在宿舍嘗試裸睡覺得很放鬆，之後便習慣裸睡，不料日前生理期身體不適被男友得知，竟直接帶著熱粥上門直接入房，意外看見原PO裸睡的樣子，結果男友當下竟然爆出「對不起，我會對妳負責我不是故意的！」讓許多網友相當讚賞。

原PO在《Dcard》發文，提到自己在租屋處習慣裸睡，她表示「自己不曾帶任何一任男友回家，包括過夜、聊天...」，日前好生理期來痛不欲生...便就只穿了件內褲窩在被窩一整天，沒想到男友卻突然出現了！

原來是原PO男友得知她三餐都沒吃，由於男友有她家的備用鑰匙，他便直接買了粥和清淡的菜進到原PO房間要她起來吃飯，沒想到男友面對叫不醒的原PO竟然「他拿食物坐到我身邊把我棉被翻開」，直接目睹只穿著內褲的女友，讓男友臉瞬間爆紅的脫口說出：「對不起，我會對妳負責我不是故意的！」而原PO也像當機般，被餵粥直到見底，而男友也馬上逃跑離開。

這段經歷讓許多網友紛紛大讚男友「純情認證」也有網友說，假如不是女方剛好生理期來恐怕就不是這麼純情了。

(中時電子報)