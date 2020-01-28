春節傳統習俗除了返鄉吃團圓飯外，許多家庭都習慣「摸兩圈」娛樂一下，不過許多有養貓的家庭，此時都會看到貓咪出來作怪。一名網友貼出自家打麻將照片，只見這隻調皮喵星人跳上牌桌，讓在場4個人都哭笑不得，但照片曝光後，許多網友焦點卻都在左邊的熱褲妹上。

一名女網友在臉書《貓咪也瘋狂俱樂部》貼出照片，喵星人跳上牌桌，讓她無言直呼「這樣我看不到牌啦」，逗趣畫面讓許多貓奴直呼「也太可愛」、「喵星人就是G8」、「打屁牌，快來餵朕」、「最佳守門員」，由於該隻貓身形巨大，加上對面坐的是阿嬤，不少人也笑說：「這一定是阿嬤養的貓」、「阿嬤派的間諜啦」。

但更多網友焦點卻都在左邊擁有大長腿的真理褲正妹身上，許多人紛紛表示：「完了，我眼中只有左邊那位」、「跪求真理褲IG」、「我看不到貓，只看到真理褲」、「美腿出沒」、「這腿逆天了」、「第一眼看到的是腿QQ」。

(中時電子報)