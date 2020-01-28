英國著名的重工業集團勞斯萊斯公司（Rolls-Royce）宣布，計劃在英國建造、安裝和營運15座小型核反應爐，第一座要在9年投入使用，這是為了重振英國的核能工業，同時也是為2050年無碳家園做努力。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，在2020年1月24日的BBC 第4廣播(Radio 4)採訪中，商業新聞記者普雷斯科特（Katie Prescott）訪問勞斯萊斯首席技術官史丹（Paul Stein）對未來的展望時，史丹表示，該公司有一個核能復興的計畫，打算批量生產小型模組化核能反應爐，也就是SMR(Small modular reactor)，這種反應爐可以縮小到連結車的大小，並且組裝很迅速，可以給中小型城鎮，以及離島供電，使核能發電可以有更大的應用彈性。

當前，世界正在經歷「核電復興」，根據世界核能協會的資料，目前世界上有448座正在運作的商用反應，另有53座正在建設中。但是，新建的反應爐幾乎都在東歐和亞洲，光是僅中國大陸的新建反應爐，就超過了整個西方世界的總和。

造成這種情況的部分原因是政治問題，歐洲以及北美都遇到頑固的反核環保主義者，他們反對任何核電，另一個原因是，現行的多數核電廠都有造價昂貴、系統複雜、施工時間長的問題，並且目前處在廉價天然氣的狀態，使得天然氣發電的成本要比新建核電廠來的便宜。

核電要扭轉局面，似乎就是SMR，這種反應爐可以批量在工廠大量生產，然後用普通卡車運到現場，再組裝起來就成為區域型的小型核電廠，如此就能生產廉價的無碳電力。預計每個SMR的使用壽命為60年，足以為一個像里茲市(Leeds ,75萬人口)的城市供電。估計發電成本為每百萬瓦時為78美元(換算每度電2.35新台幣)

史丹表示：「我們希望第1座SMR在2029年完成，並且併入電網。至於放置地點，我們打算安裝在退役核電廠裡，現在評估威爾斯有2個不錯的地點，英格蘭西北部也有有1處。我們希望最終能為英國建造15座SMR，而且也也絕對是一個重要的出口市場。事實上，目前SMR的出口市場估計為2500億英鎊，這絕對是一個巨大的賺錢產業。」

(中時電子報)