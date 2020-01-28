歐巴回來了！盤點2020退伍韓星名單 17:002020/01/28 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 歐巴回來了！盤點2020韓星退伍名單。（圖／翻攝自IG、中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於迷妹來說最難熬的事情，其中之一一定有歐巴們的當兵期，隋著2020新的一年到來，又有一批韓星要退伍歸來啦！像是「2PM」的Jun.K、「INFINITE」金聖圭已分別在1月2號、1月8號退伍，接下來又有更多歐巴要回到大家身邊，以下盤點2020年退伍韓星名單。 「2PM」張祐榮2月28日退伍。（中時資料照） 「CNBLUE」姜敏赫(左)、李正信(右)：3月18日退伍。（翻攝自IG） 「2AM」趙權3月24日退伍。（翻攝自IG） 「BTOB」徐恩光4月7日退伍。（翻攝自IG） 「HIGHLIGHT」尹斗俊4月10日退伍。（翻攝自IG） 金汎4月25日退伍。（中時資料照） 張根碩7月15日退伍。（中時資料照） 「SHINee」溫流7月20日退伍。（中時資料照） 「BTOB」昌燮(左)8月21日退伍。（翻攝自IG） 「HIGHLIGHT」梁耀燮 8月30日退伍。（翻攝自IG） 「BTOB」李旼赫(中)9月12日退伍。（翻攝自IG） 「SHINee」KEY 10月7日退伍。（翻攝自IG） 「INFINITE」李成烈10月27退伍。（翻攝自IG） 「SHINee」崔珉豪11月15日退伍。（翻攝自IG） 「INFINITE」張東雨11月15日退伍。（翻攝自IG） 「HIGHLIGHT」李起光11月18日退伍。（翻攝自IG） 「EXO」XIUMIN12月6日退伍。（翻攝自IG） 「HIGHLIGHT」孫東雲12月8日退伍。（中時資料照） (中時電子報) #2020 #退伍 #歐巴 #韓星 #2PM #CNBLUE #HIGHLIGHT #SHINee #INFINITE #張根碩 #金汎 #BTOB #崔珉豪 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔣萬安秒答這英文單字 下秒好尷尬 10:012020/01/24 政治 謝金燕性感開場《紅白》自備「千元台幣」贈觀眾 10:412020/01/24 娛樂 新北過年好溫暖 侯友宜發紅包地點曝光！ 11:042020/01/24 政治 2020武漢風暴》大陸男童發燒登機被拒 父母大鬧就准了 11:082020/01/24 生活 蕾雅瑟杜、蘇菲透納穿LV早秋女裝 化身魅惑海報女郎 10:362020/01/25 消費 男神李敏鎬、金秀賢重磅回歸！2020上半年必追韓劇出爐 09:012020/01/25 娛樂 2020吉祥物備起來！肖鼠靠它旺財 屬牛注意桃花勿取巧 12:002020/01/25 娛樂 2020屬虎凶多吉少轉運靠這招 兔想解災找「祂」罩 17:002020/01/25 娛樂 江啟臣要選黨主席？網直言：他穩了！ 08:452020/01/25 政治 愛你、愛你！2020花在彰化雙燈會加雙主題館吸引滿爆人潮 15:162020/01/25 生活 娛樂熱門新聞 政府限制口罩出口 范瑋琪疑爆粗口譙蘇貞昌「狗官」 - 娛樂 春節放送火辣泳照 本土劇女星上下失守看光光 - 娛樂 小S轉發口罩文怒批：不互相幫助 不是人類該有行為吧！ - 娛樂 林志玲辣翻了！裸背側乳全都露 甜伴Akira現身葛萊美 - 娛樂 最聰明醫師力挺范范 「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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