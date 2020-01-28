對於迷妹來說最難熬的事情，其中之一一定有歐巴們的當兵期，隋著2020新的一年到來，又有一批韓星要退伍歸來啦！像是「2PM」的Jun.K、「INFINITE」金聖圭已分別在1月2號、1月8號退伍，接下來又有更多歐巴要回到大家身邊，以下盤點2020年退伍韓星名單。

「2PM」張祐榮2月28日退伍。（中時資料照）

「CNBLUE」姜敏赫(左)、李正信(右)：3月18日退伍。（翻攝自IG）

「2AM」趙權3月24日退伍。（翻攝自IG）

「BTOB」徐恩光4月7日退伍。（翻攝自IG）

「HIGHLIGHT」尹斗俊4月10日退伍。（翻攝自IG）

金汎4月25日退伍。（中時資料照）

張根碩7月15日退伍。（中時資料照）

「SHINee」溫流7月20日退伍。（中時資料照）

「BTOB」昌燮(左)8月21日退伍。（翻攝自IG）

「HIGHLIGHT」梁耀燮 8月30日退伍。（翻攝自IG）

「BTOB」李旼赫(中)9月12日退伍。（翻攝自IG）

「SHINee」KEY 10月7日退伍。（翻攝自IG）

「INFINITE」李成烈10月27退伍。（翻攝自IG）

「SHINee」崔珉豪11月15日退伍。（翻攝自IG）

「INFINITE」張東雨11月15日退伍。（翻攝自IG）

「HIGHLIGHT」李起光11月18日退伍。（翻攝自IG）

「EXO」XIUMIN12月6日退伍。（翻攝自IG）

「HIGHLIGHT」孫東雲12月8日退伍。（中時資料照）

(中時電子報)