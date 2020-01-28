繼美國宣布包機至武漢撤離僑民與外交官員後，法國也宣佈在這個星期派遣專機方式前往武漢直接回被困在當地的法國公民。預估撤回人數在數百人之譜，接回法國後將進行隔離觀察14天。不過該包機能否順利成行尚，需歐盟同意來自大陸武漢的班機可以在法國降落。

據《美國之音》報導，法國衛生部長布辛星期天說，經中國大陸政府同意，法國這個星期中將數以百計的法國公民直接從武漢空運至法國，並立即將他們隔離觀察14天。

由於大陸當局對武漢及周邊一些縣市實施了封城措施，希望以此控制新型冠狀病毒的擴散。而截止星期一零時，超過2000人被確診是新型冠狀病毒感染者，死亡人數已超過80人。

法國目前確診3例新型冠狀病毒患者，全部都來自大陸。

不過，布辛說，需要歐盟來決定是否禁止來自中國大陸的全部航班。

報導說，美國已經宣佈將在周二派包機接回美國駐武漢總領事館的美籍工作人員及其家屬，以及滯留在武漢及湖北其他地區的部分美國公民，不過美國當局表示，包機座位有限，不能接回所有在當地的美國公民。

在距離武漢市大約350公里的宜昌市過春節的美國公民派翠克．斯托克斯蒂爾和他的大陸妻子年初一夜晚對《美國之音》說，他們一家四口找不到其他離開宜昌的途徑，只能依靠美國政府派包機接一家人回美國。

日本已經確認第四例新型肺炎患者，首相安倍晉三星期天表示，日本將讓滯留武漢的日本人如願回國。

(中時電子報)