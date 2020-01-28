在全世界為NBA傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)意外過世的消息震驚不已時，更不幸的消息是，墜毀的直升機裡也載著布萊恩的二女兒吉安娜(Gianna)，同時間球壇折損了兩位明星，一位是傳奇巨星，一位是明日之星，令人不勝唏噓。

布萊恩父女情深，也都同樣熱愛籃球。事實上，布萊恩從不諱言吉安娜就是他全力栽培的對象，希望吉安娜未來能夠繼承布萊恩的籃球傳奇。他2018年曾在「吉米夜現場」脫口秀中，大方說出他未來的繼承者就是吉安娜，認為吉安娜也會成為女子NBA的傳奇球員。

一直以來，吉安娜都是在布萊恩身邊曝光率最高的家人，打從吉安娜還小的時候，就會去NBA球場看爸爸比賽，2009年湖人隊贏得總冠軍時，布萊恩也高興得在眾人面前抱起吉安娜，父女倆一起慶祝勝利。

在吉安娜長大的過程中，布萊恩也一定參與吉安娜所有的練球和比賽，同時擔任吉安娜校隊的教練。布萊恩時常在IG上曬父女一起練球的照片和影片。

根據《CNN》報導，空難事發當天，他們父女正是要去位於千橡城(Thousand Oaks)的曼巴運動學院參加比賽，吉安娜要上場，而布萊恩擔任教練。

然而，一場空難改變了一切，全球都為這個傳奇籃球家庭的驟然殞落感到哀悼。

(中時電子報)