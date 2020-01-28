由於市場擔心，新型冠狀病毒疫情將嚴重阻礙全球經濟成長，美股今天收盤重挫。

道瓊工業指數大跌453.93點或1.57%，以28535.80點作收。

標準普爾指數滑落51.84點或1.57%，收在3243,63點。

科技股那斯達克指數跌175.60點或1.89%，收9139.31點。

(中央社)

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