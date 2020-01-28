武漢肺炎的病原體新型冠狀病毒傳染速度快，至今在全球已逼3千人，死亡已多達82人。市場投資也擔憂擔心，新型冠狀病毒疫情將嚴重阻礙全球經濟成長，27日美股收盤重挫，道瓊工業指數大跌453點。

武漢肺炎疫情在全球急速升溫，大陸經濟甚至是全球經濟成長恐怕出現負面影響，刺激市場避險情緒升溫，黃金、日圓等避險資產價格飆升，國際油價則是跌到近3個月低點！疫情升溫也影響美股、歐股。

27日道瓊工業指數大跌453.93點或1.57%，以28535.80點作收。標準普爾指數滑落51.84點或1.57%，收在3243,63點。科技股那斯達克指數跌175.60點或1.89%，收9139.31點。

歐洲三大指數27日也下跌！倫敦FTSE 100指數大跌173.93點或2.29%，以7412.05點作收。法蘭克福DAX 30指數重挫371.91點或2.74%，收在13204.77點。巴黎CAC 40指數跌161.24點或2.68%，收5863.02點。

(中時電子報)