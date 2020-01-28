NBA傳奇巨星布萊恩(Kobe Bryant)星期日驚傳直升機失事墜毀而不幸罹難，留下的不只是他在籃球場上無數的傲人成就，更遺留了版圖龐大的事業帝國，總資產超過20億美金(約台幣600億元)。

布萊恩是個不折不扣的斜槓運動員，除了身為職業球員外，他更兼職了品牌行銷、金融投資、運動教練和商業顧問。而這些並非是2016年從NBA退役之後才開始的，早在2013年，他就與友人Jeff Stibel合夥創辦了風險投資公司「Bryant Stibel」。為了要讓事業成功，布萊恩仔細鑽研前輩的例子。《CNN》形容布萊恩，在商業上跟在球場上一樣好勝心強烈。

NBA名人堂中的魔術強森(Magic Johnson)，就是早期成功將球場上的技能和拚勁拿到商場上發光發熱的例子。魔術強森在1987年創立了「Magic Johnson Enterprises」創投公司，投資了星巴克和紐約拉瓜地亞機場而賺進大筆財富。

布萊恩也不遑多讓，「Bryant Stibel」投資的科技公司、媒體業、資訊技術、大數據等皆有所斬獲，甚至跨足電玩、行動支付和居家物聯網等領域，近期的財報顯示十多筆交易皆有獲利，最大筆的是戴爾電腦和阿里巴巴，累積資產逾20億美金。

除此之外，布萊恩也以個人的名義投資了「Body Armor運動飲料」，這個品牌2018年賣給了可口可樂公司，為布萊恩賺進了數百萬美元。

2016年，布萊恩創立了「Granity Studios」媒體公司，專門製作與運動有關的創意敘事影片。2018年奧斯卡最佳動畫短片「親愛的籃球」(Dear Basketball)就是出自於這間公司，並且是布萊恩親自編劇和敘述的作品。

當然，布萊恩最擅長的還是籃球，他最為人熟悉的品牌「黑曼巴」打從2003年就開始與NIKE合作開發至今，早已超越了單純販售球衣和球鞋的規模，不但版圖拓展到大陸市場，更創立了「曼巴兒童籃球聯盟」、「曼巴運動學院」，積極推廣運動和休閒生活。

(中時電子報)