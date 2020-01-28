武漢肺炎擴散，大陸確診近3000例。美國國務院領事事務局今天調高赴大陸旅遊警示至第3級，有意前往者需三思而後行。主要疫情區湖北省仍維持最高的第4級，籲民眾勿前往。

對於武漢肺炎的蔓延，川普今天上午透過推特指出，與大陸保持密切聯繫，目前美國境內僅有數起病例，但會密切監控。他也表示，已經向中國大陸國家主席習近平表達願意提供必要協助的意願，「我們的專家極為優秀」。

美國國務院領事事務局今天則宣布調高赴大陸旅遊警示，由原先的第2級升高至第3級，表示武漢肺炎蔓延，部分地區風險增加，建議有意前往的民眾三思而後行。

領事事務局說明表示，一種會引發呼吸道疾病的新型冠狀病毒，在武漢被發現。這款新型冠狀病毒的爆發始於2019年12月上旬，並持續擴散。根據大陸衛生官員通報全大陸已有數千起病例。

美國國務院領事事務局24日已率先調高對湖北省的旅遊警示至最高的第4級，呼籲民眾勿前往，指出武漢發現2019新型冠狀病毒肺炎，為遏制新型冠狀病毒，大陸當局已經暫停武漢周邊地區空中與鐵路交通。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天召開電話記者會表示，美國目前共發現5例被稱為武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例，並有114例持續追蹤中。CDC雖表示，武漢肺炎目前對美國公眾直接風險偏低，但考慮在未來數天內調整旅遊建議。

美國CDC目前對大陸的旅遊健康警示維持在第3級，呼籲民眾非必要勿前往大陸。大陸當局已經祭出隔離與大陸境內旅遊禁令。

(中央社)