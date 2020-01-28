隨著新型冠狀病毒的疫情快速蔓延，本周一美國總統川普向大陸公開喊話，表示在控制疫情的任務上，不論大陸需要任何協助，美國都會全力給予援助。

美國伸出援手，不但是因為美國也出現了感染的案例，更是因為這次疫情的嚴重程度，已經影響到全球的經濟。過去一周，全球股市紛紛重挫，原油價格也跌到了三個月的新低，人民幣貶值到今年的最低點，隨著疫情擴散、封城等新聞，觀光業降至了冰點，大陸整體的經濟令全球投資人非常憂心。

武漢肺炎的疫情在過去一周快速惡化，現已有超過2800人感染，12個國家發現確診案例，最新發現病例的國家是斯里蘭卡。

美國國務院本周一警告全美民眾，近期勿前往大陸所有地區。

專家預估，這次疫情造成的經濟損失將難以估計，短期是當地的交通業、觀光業受到影響，長期可能導致全球經濟衰退。如果大陸經濟打噴嚏，全球就感冒的話，這次武漢肺炎對全球經濟的打擊，嚴重程度將會是前所未見。

亞股和歐股不斷探底，周一日經指數下跌2%，創下五個月來單日最大跌幅，歐股也同樣下跌2%，S&P 500指數滑落1.5%，投資人紛紛跳船選擇避險。

2003年SARS爆發期間，亞洲航空業瞬間衰退了45%，如今武漢肺炎爆發，專家預估，衰退程度可能會比當年還要嚴重。

(中時電子報)