在武漢爆發的新型冠狀肺炎在全球爆發，各地都傳出疫情，據大陸媒體報導，目前全球已有逾2857例病例遭到感染。

據最新消息指出，在德國、新加坡、斯里蘭卡皆檢出有感染患者，全球統計已有2857例患者遭到感染。

(中時電子報)