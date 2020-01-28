2020武漢風暴》1月28日為止 全球已感染逾2857例 07:302020/01/28 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情緊急，法國本周將派專機從武漢撤僑，美包機周二起飛，日本也將展開撤僑行動。（圖／路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在武漢爆發的新型冠狀肺炎在全球爆發，各地都傳出疫情，據大陸媒體報導，目前全球已有逾2857例病例遭到感染。 據最新消息指出，在德國、新加坡、斯里蘭卡皆檢出有感染患者，全球統計已有2857例患者遭到感染。 (中時電子報) #28 #57 #感染 #爆發 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 痘痘長在「危險三角」 當心細菌感染腦炎 18:002020/01/24 生活 政治局勢變化 2020全球經濟最大變數 04:092020/01/24 產業特刊 新興市場與商品篇－新興市場 可望持續復甦 04:092020/01/24 產業特刊 沒去過武漢也染肺炎 中國大陸群聚感染增加 16:462020/01/24 兩岸 2020武漢風暴》兒童不會感染？陝西9歲女童確診染武漢肺炎 16:352020/01/25 生活 2020武漢風暴》廣州官員感染肺炎還四處視察 市民人心惶惶 20:022020/01/25 兩岸 10天後 武漢恐27萬人感染 04:092020/01/26 生活新聞 在菲台籍6歲男童 排除感染武漢肺炎 17:012020/01/26 國際 疫情爆發護士媽30天沒回家 兒視訊秒淚崩 20:142020/01/26 生活 澎湖4人疑肺炎 檢驗呈陰性排除感染 21:012020/01/27 社會 兩岸熱門新聞 只能帶250個口罩出境？ 台商痛批可惡 - 兩岸 - 旺報 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 陸官遲報疫情擅離職守 4停職受查 - 兩岸 2020武漢風暴》影／大陸地區疫情嚴峻 大陸衛健委：確診人數已達4535例 - 兩岸 願革職謝罪！武漢市長首度承認：初期訊息披露不及時 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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