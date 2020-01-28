范瑋琪疑在私人臉書批判行政院長。(圖／翻攝自范瑋琪臉書)

楊培安怒譙總統蔡英文。(圖／翻攝自微博)

武漢肺炎病情持續蔓延，台灣也出現5起確診案例，行政院長蘇貞昌下令管制口罩出口1個月，卻引起論戰，連藝人都有微詞，歌手楊培安在微博爆粗口怒譙總統蔡英文是「菜屎文」，范瑋琪(范范)也疑似在私人臉書批判行政院長是「狗官」。

范瑋琪疑在私人臉書開罵禁止口罩出口行為「是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為」，更爆粗口「我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？？都什麼時候了！！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！！我希望我聽到的這新聞是假消息...」，情緒激動的發言，雖然貼文目前已刪除，但早被網友截圖轉貼到PTT熱議。

黑人曾在臉書tag過這個私人帳號。(圖／翻攝自黑人臉書)

有人認為這麼激烈的口氣，不像范范會說的話，不過老公黑人曾在臉書tag過這個私人帳號，因此極有可能就是她本人經營的，對此，她本人還未做出回應，所以難以確認貼文真實性，不過網友仍紛紛湧進她的社群帳號筆戰。

另外，楊培安也怒譙「綠色恐怖已經懶得演了是吧？」還稱總統蔡英文是「菜屎文」，不爽她不戴口罩四處發紅包，卻要求排隊領紅包的人噴酒精消毒、戴口罩，認為是浪費資源的行為，大罵「我X你媽的！這是什麼政府？」

(中時電子報)