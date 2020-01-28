中國新型肺炎爆發至今，大陸境內共出現2889起確診病例、導致82人喪命，就連台灣也都有5起確診病例。不過如今卻有好消息傳出，繼大陸國家疾控中心之後，浙江以及廣東疾病預防控制中心也都成功分離新型冠狀病毒（2019-nCoV）毒株，為日後研發疫苗奠定基礎。

據《人民網》報導，廣東省出現新型冠狀病毒感染的確診病例後，廣東省疾控中心立即著手向國家衛生健康委員會申請在三級生物實驗開展新型冠狀病毒2019-nCoV活動資格，準備用於分離2019-nCoV的敏感細胞vero-E6傳代細胞系，26日獲得國家批准後展開毒株分離研究，27日隨即在一起確診案例的肺泡灌洗液中成功分離新型冠狀病毒。

vero-E6細胞出現變化。（圖／翻攝人民網）

繼大陸國家疾控中心之後，浙江、廣東陸續成功分離毒株，浙江省疾控中心微生物檢驗所所長張嚴峻說：「這能讓我們知道，病毒是通過什麼樣的途徑侵入到我們人體當中怎樣的細胞器官裡去的、在人體裡面是怎麼樣繁殖的、哪些部位會產生一些毒粒、這些毒粒怎樣作用於人類讓人類生病、最後這個病毒怎樣排出來再去感染人。」

vero-E6細胞出現變化。（圖／翻攝人民網）

瞭解整個過程之後，醫藥專家就可以針對性地去研究相應的藥物和疫苗，對新型冠狀病毒的肺炎預防、治療有著重大意義。

vero-E6細胞出現變化。（圖／翻攝人民網）

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(中時電子報)