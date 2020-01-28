春遊賞櫻！來三芝區三和社區漫步走走吧！三和社區內的「三生步道」是著名的景點，春節期間已經有櫻花陸續綻放，新北市政府農業局邀請民眾把握春節最後的假期，闔家一同到三和社區探訪，體驗農再社區之美。

位於三芝區的三和社區，是新北市政府農業局輔導的農村再生社區之一，社區境內的「三生步道」結合「生活、生態、生活」為一體而得名。步道沿著大坑溪河岸闢建，是新北市內著名的賞櫻勝地。沿著大坑溪畔的步道前進，步道旁的山櫻花與八重櫻已在今年一月陸續綻放，吉野櫻也含苞準備接力開花，可見櫻花和社區小橋流水交織成一幅美麗風景，充滿詩情畫意氣氛。

三和社區三生步道平坦好走，十分適合全家大小一起來漫步逛社區。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾到訪三和社區，除可循著充滿浪漫氣息的三生步道漫遊，享受農村社區的自然恬靜，也可到社區內的景點走訪，如社區透過農村再生計畫，自行整建與海濱自行車步道串聯的「風芝門」漂流木入口意象及觀海平台，民眾可以用4輪(汽車)+2輪(腳踏車)，來三和社區體驗一趟山海六輪行。

「櫻芝棧」是三和社區打卡新據點。（圖取自新北市景觀處官網）

而位於三生步道入口處的「櫻芝棧」彩繪打卡據點，是社區茶工廠倉儲廢棄閒置空間活化的實例，因茶產業沒落，社區以海洋生態景觀與在地農作物為主題進行彩繪，並DIY製作桌椅及花架，將此處打造成供遊客進行活動體驗的場域。兩者皆是執行農村再生計畫過程中所整理修復而成的，替社區增加了遊憩景點的豐富性，歡迎遊客前來三和社區探訪，深度體驗農村的特色景點。

步道旁的小橋流水美景引人入勝，初春時節再搭配櫻花點綴，景色美不勝收(作者林曜彩。（圖取自新北市景觀處官網）

三和社區三生步道因兼具「生活、生產、生態」故而得名，在櫻花初綻之際，櫻花與社區溪畔流水、層層梯田構成浪漫獨特景觀，邀請民眾趁著農曆春節尾聲，來一趟三和社區漫遊之旅，體驗農村秘境一日遊。

社區齊力完成的風芝門入口意象(作者陳淑惠)。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)