武漢肺炎持續蔓延，全球已有逾2857遭感染病例，並已有82死。世界衛生組織27日表示，承認先前將造成武漢肺炎的新型冠狀病毒風險為中等的「用詞錯誤」，並修改對全球風險為「高」。

武漢肺炎持續蔓延，全球已有逾2857遭感染病例，並已有82死。

據法新社報導，WHO上週將武漢肺炎對全球風險列為「中等」，但直到27日在狀況說明報告中才將風險評估改為「在陸非常高、對區域與全球為高風險」。而該份報告在註腳中說明先前在23日、24日、25日發布的報告中稱風險為「中等」的用詞錯誤。

對於相關細節，世衛發言人僅表示「用詞錯誤」。不過，世衛可能再開會討論是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。

正在大陸與陸衛生官員共同商言武漢肺炎解決之道的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日曾表示，武漢肺炎在大陸已成為緊急事件，但並未成為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）而引起各界討論，甚至遭批評可能影響國際應對疫情。

美國哈佛大學公共衛生專家費格丁（Eric Feigl-Ding）近日在推特發文，表示新型冠狀病毒很嚴重，並呼籲世衛組織儘快將此列入國際關注公共衛生緊急事件。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

(中時電子報)