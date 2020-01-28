國民黨主席補選將在3月7日舉行，中生代立委江啟臣宣布參選，引各界關注。曾任國民黨文傳會主委的台北市議員李明賢，盛讚江不僅對兩岸具獨到見解，更在2018年黨內台中市長初選展現少見高度；種種經驗，讓他挺身力挺江角逐黨主席，協助廣傳連署書，盼期能帶領國民黨浴火重生。

李明賢在27日在臉書發表《談談江啟臣》，全文如下：

認識江啟臣，是在2010年新加坡APEC期間。當年我是聯合報記者，江啟臣是台經院學者，透過這次國際會議也親身感受到，江啟臣對於國際關係與兩岸互動有獨到深刻的見解；隨後，他擔任政院發言人，又有密集接觸。

8年的立委歷練，讓江啟臣從學者轉換為民意代表，讓他的基本功更深一層；但阿賢一向認為，領導者更需要「失敗經驗」與「謙沖的態度」，這兩項政治修煉，也都在2018市長黨內初選補足。

江啟臣投入2018台中市長黨內初選，勢頭頗被看好。最後民調揭曉時，我因為擔任黨職正好在旁見證，以不到1%落敗的江啟臣雖一臉無奈，卻是大方表態「接受初選結果」，爾後更全力輔選盧秀燕，這是政治人物少見的「高度」。

因為這些過往經驗，讓阿賢公開表態支持江啟臣角逐黨主席。國民黨必須深刻改革才能重新貼近民意、爭取民意支持，國民黨要走回溫和本土路線，重新貼近基層、真正聽取民意，才有浴火重生的機會。

但如何改革，不能只有換湯不換藥、或只是口號或形式改革；過往一代有太多恩怨糾葛、包袱太重，由中生代接棒，改走新中間路線的第三條路，相信江啟臣辦得到。

(中時電子報)