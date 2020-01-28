新型肺炎疫情起源地在華南海鮮市場？繼《刺胳針》期刊之後，又有一國際期刊質疑，新型肺炎是來自多個疫源地。《科學雜誌》引述大陸專家說法，很明確華南海鮮市場不是唯一的疫源地，「但說實話，我們還不知道病毒到底來自哪裡」。

陸媒《財新網》報導，英國刺胳針期刊（Lancet）當地時間24日發表論文，披露金銀潭醫院收治的前41名患者情況，前4名感染者中有3人沒有華南海鮮市場暴露史，這為一直被認為是疫源地的華南海鮮市場打上問號。

根據論文，金銀潭醫院收治的首個感染新型冠狀病毒患者發病日期為去年12月1日，並沒有華南海鮮市場暴露史，家人也未出現發燒和呼吸道症狀；至12月10日，才另有3人發病，其中2人也沒有華南海鮮市場暴露史。在金銀潭醫院收治的前41名患者中，僅有27名接觸過華南海鮮市場。

論文第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林表示：「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源，（新型冠狀病毒起源）是多源性」。

美國喬治城大學傳染病專家盧西（Daniel Lucey）接受《科學》雜誌採受訪時表示，「13個人和這個市場沒有任何聯繫。這不是個小數字。」他認為，若數字真實準確，那麼最早去年11月可能已發生感染。因為在感染和症狀出現之間有一段潛伏期。他還補充說，另有兩種情況是，病毒的來源是一群被感染的動物，或是某種進入海鮮市場的動物。

(中時電子報)