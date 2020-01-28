春節來北海岸，賞碧海藍天，大玩創意DIY。來卯澳走走吧！「最愛手作工場」蔡秀霞老師進駐新北市貢寮區卯澳漁村，專長貝殼及種子藝術創作，開設多種創意手作教學，可以讓平凡的種子變成一隻可愛小老鼠，歡迎帶著家裡的大小朋友。這也有石頭厝和漁村貓咪，歡迎大小朋友來卯澳漁村手作最「鼠一鼠二」的作品帶回家。

完成屬於自己最有特色的手創藝術品。（圖取自新北市漁業處官網）

卯澳漁村位於三貂角下，是有名的舊草嶺環狀自行車道必經的聚落，漁村的海洋驛站及海堤彩繪是近來熱門的打卡景點。蔡秀霞老師自108年4月搬到卯澳社區並開設立了「最愛手作工場」，她在幾年前來到卯澳遊玩，喜歡上恬靜質樸的卯澳漁村，也看到許多當地的創作材料，激發了自己的靈感，因此決定在卯澳漁村落腳。

藏身在漁村的藝術創作家，用創意素材賦予作品生命力。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮鮑殼(九孔殼和鮑魚殼)經過蔡老師的巧手，創作出美麗的耳環、胸針和風鈴；乾燥的果實或種子，以雕刻或組合的方式，變幻出多樣化的作品，例如常做為海岸防風林的銀葉樹種子，可以做為種子串或是貓頭鷹，擺設在屋外，更增添卯澳漁村海洋藝術氣息。

新北市有28個漁港，各具特色，市府推動青春山海線政策，致力將漁港轉型，打造獨特的觀光及漁業文化魅力，使漁港能在新時代展望中再造新價值。卯澳漁村不僅漁產享負盛名，近年來的海堤彩繪、石頭厝和漁村貓咪，逐漸將漁村轉型具備觀光遊憩的機能，最愛手作工場更豐富了卯澳漁村，讓漁村有多元的發展。

完成屬於自己最有特色的手創藝術品。（圖取自新北市漁業處官網）

春節連假或寒假期間，歡迎大家來東北角，體驗漁村風情及磅礡海景，也歡迎到蔡老師的手作工場，來一堂「漁村美術課」吧！

藏身在漁村的藝術創作家，用創意素材賦予作品生命力。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)