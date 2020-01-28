受制武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）的疫情持續延燒，目前大陸僅餘西藏地區還未發現病例，全球則有包括日本、南韓、台灣、美國、馬來西亞、泰國與加拿大等10餘國家陸續發現確診病例，顯示疫情未能在農曆春假期間予有效控制。

該狀況除使已在周一開盤的日本、印尼與印度等亞洲地區股市重挫外，美歐主要股市也大跌，對台股在農曆初六開紅盤埋下負面因子與變數。不過，相關防疫概念股多在市場抗跌或逆勢演出，顯示該族群短多空間值持續追蹤。

目前台股上市、櫃相關防疫概念股綜合整理的22檔股票如下：

1.生產口罩不織布：美德醫（9013）、恆大（1325）、康那香（9919）、新麗（9944）、南六（6504）；口罩原料廠雙邦（6506）

2.清潔殺菌的毛寶（1732）、花仙子（1730）、美吾華（1731）、登錄興櫃清淨海（7516）

3.疫苗廠國光生（4142）、高端疫苗（6547）

4.製藥的生達（1720）、中化（1701）、永信（3705）、杏輝（1734）

5.保健藥品濟生（4111）、加捷生醫（4109）、中化生（1762）

6.消毒抗菌產品健喬（4114）

7.醫材廠如耳溫槍豪展（4735）、熱映（3373）

除防疫概念的口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍、製藥與疫苗等股票值注意外，防疫使不少民眾寧願宅在家，避免可能的人傳人接觸感染，則使線上遊戲族群吸睛，包括鈊象（3293）、網龍（3083）、智冠（5478）、大宇資（6111）等相關股票值密切關注。另外，受惠宅經濟崛起的電商族群的短多效益，也值追蹤。

(工商 )