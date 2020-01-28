武漢肺炎肆虐，台灣驚爆5起確診案例引民恐慌，各地口罩供不應求。韓粉如何看待「買不到口罩」一事？網友分享自家舅舅，不僅痛罵行政院長蘇貞昌反中反到不讓人民做生意、見死不救，更嗆連口罩這種小東西都買不到，足見總統蔡英文之無能。

網友在PTT論壇發文《韓粉對口罩的感受》，寫道：「前兩天看智賢新聞的韓粉我舅舅：『口罩還有四千五百萬個的庫存還不賣給大陸？蘇貞昌反中反到不讓人民做生意賺錢了？大陸人在那邊生病受苦都可以見死不救了？』下禮拜要去浙江返工的韓粉我舅舅：『下午台中跑了十幾間店都買不到口罩，有夠誇張，口罩這麼簡單的小東西都不夠用，蔡英文在幹什麼？』」

發文網友激動表示：「所以你們韓粉到底要不要把口罩留在台灣啊？你們搞得我好亂啊！」文章一出，引來正反兩極評價，有人認為作者以偏概全、蓄意挑撥，也有人認為作者所言傳神。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)