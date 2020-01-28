美西時間26日，前洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Byrant）與二女兒吉安娜（Gianna）等9人驚傳在一場直升機最落意外中離世，消息曝光後震驚全球，許多球界名人得知消息後無不痛心疾首，紛紛發文向這位偉大的傳奇球星致敬；根據最新消息指出，洛杉磯2支球隊湖人、快艇原要在明（29日）上演「洛城內戰」，但因為布萊恩驟逝，比賽也將會延期。

NBA官方稍早發布聲明，表示「原定於1月28日星期二（美國時間）所舉行的湖人、快艇之戰已宣布延期，做出此項決定是對湖人球團的尊重。」且據消息人士透露，湖人全隊尚未走出傷痛，目前還沒有上場打比賽的準備。得知布萊恩離世的消息，湖人現任一哥詹姆斯（LeBron James）也被媒體捕捉到下機後擁妻痛哭。

湖人隨後也發布聲明，表示這場「洛城內戰」將會延期，但延到哪天還不確定，球團也說：「湖人隊要感謝大家的支持跟慰問，對我們所有人來說，這是一個非常困難的時期，我們將繼續支持布萊恩一家人，並在適當的時機向大家透露更多資訊。」

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(中時電子報)