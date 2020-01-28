「畫話協會」創立的宗旨希望幫助身障的大孩子，學畫也靠雙手掙錢，成立8年來營運並非一帆風順。協會創立前6年，每月賣畫收入最多不到3千元，但是蔡啟海秉持「1個孩子都不放棄」理念苦撐，去年搬新家到霧峰的光復新村後，畫室轉型觀光景點，豐沛感人故事吸引眾多遊客，「畫話協會」收入增加，終於盼到不一樣的春天。

「以前真的很辛苦，但是對的事就要做下去」回想「畫話協會」創立頭幾年，蔡老師感嘆，一個月不到3千元收入，「掛蛋」更是家常便飯，靠學員每年僅1500元的學費根本難以支撐，連付2萬多元的房租都非常吃緊。

蔡啟海和妻子兩個人罹患小兒麻痺，但是2人7腳，創立「畫話協會」，教多障生畫出彩色未來。（圖／黃耀徵攝影）

所幸，天無絕人之路，協會去年跟（INGO）租屋，搬到新興觀光景點霧峰新村，開放式的畫室也成為另類景點，好奇的民眾在志工或學生家長帶領下入內參觀，小畫家們親自解說，民眾更能看見這些孩子單純卻燦爛的藝術天分，遊客們將學員的作品當成珍貴藝術品而慷慨解囊，協會如今的收入是過去的五倍。

這是合作畫結合25個學員，4個月的心血而成，這幅畫作還曾遠赴北京展出。（圖／黃耀徵攝影）

「畫話協會有50個孩子，我們一個都不放棄。」蔡啟海身軀瘦弱，但其堅定信念讓人難以相信。他說，他和妻子退而不休，要教畫到最後一刻，看著這群大孩子學畫愛畫，更因此賺到人生第1份收入，其喜悅欣慰他感受在心，更因此滿懷感謝，希望將來能用自己的專長幫助更多學員。

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(中時電子報)