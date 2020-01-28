美國有線電視新聞網（CNN）最新訊息，美國疾病控制與預防中心（CDC）當地時間27日已將針對大陸的旅行預防措施，提升至「警告」的最高級別。此舉意味著建議旅行者「避免不必要的旅行」。

報導中指出，自1月21日起，美國相繼確診5例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。前3例患者分別是一名30多歲的華盛頓州男性、一名60餘歲的芝加哥女性，以及一名自武漢赴加州橙郡的遊客。

(旺報 )