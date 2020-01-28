美國疾控中心對陸旅行警告提升至最高級別 10:162020/01/28 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國示意圖。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網（CNN）最新訊息，美國疾病控制與預防中心（CDC）當地時間27日已將針對大陸的旅行預防措施，提升至「警告」的最高級別。此舉意味著建議旅行者「避免不必要的旅行」。 報導中指出，自1月21日起，美國相繼確診5例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。前3例患者分別是一名30多歲的華盛頓州男性、一名60餘歲的芝加哥女性，以及一名自武漢赴加州橙郡的遊客。 (旺報 ) #美國 #旅行 #提升 #警告 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 「香港最後天后」楊千嬅首談豪門婆婆 網秒懂堅持嫁原因 21:002020/01/24 娛樂 深度小旅行 一探雲嘉南濱海風情 04:102020/01/24 地方新聞 鴿派狂吹經濟泡沫 外資警告避開危機快回頭 14:302020/01/25 財經 防備新型冠狀病毒 林智堅坐鎮疫情指揮中心 21:432020/01/25 生活 比任正非還霸氣大陸老闆 歐巴馬為他拍紀錄片 10:012020/01/26 財經 警告粉絲「別搜尋我名字」具慧善曝驚人下場 10:252020/01/26 娛樂 2020武漢風暴》學者警告：世界任何城市都可能變成另一個武漢 11:102020/01/26 生活 防疫措施再提升 今起湖北返國民眾須做居家隔離 12:092020/01/26 生活 湖北團陸續離台 旅陸團也提前返台 19:482020/01/26 社會 第5例武漢肺炎確診個案返台5天才發病 下機後曾搭捷運 15:142020/01/27 生活 兩岸熱門新聞 只能帶250個口罩出境？ 台商痛批可惡 - 兩岸 - 旺報 直播》全球疫情嚴峻 大陸衛健委記者會說明武漢肺炎最新狀況 - 兩岸 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 武漢肺炎蔓延誰之過？新京報開嗆！ - 兩岸 2020武漢風暴》 陸官方：可透過接觸傳播 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。