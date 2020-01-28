NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），在美國時間1月26日因直升機墜機事故而意外身亡。據美國體育網站報導，美國籃球名人堂將省略正常遴選程序，直接將布萊恩放入2020年候選名單，讓布萊恩成為2020美國籃球名人堂首位候選者。

「科比會得到他該有的尊崇」，據《The Athletic》報導，美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）如此表示。「2020年恐怕是名人堂最輝煌的一個梯次，候選名單上有科比（布萊恩）、鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnett）等人。」

享年41歲的「小飛俠」布萊恩，18度入選明星賽，摘下5座NBA總冠軍，生涯總得分為NBA史上第4高，原本就被預期遲早會進入名人堂。如今名人堂跳過程序，向這位意外猝逝的傳奇致敬。

(中時電子報)