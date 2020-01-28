普悠瑪台南站撞死一旅客 影響9列次39分鐘 09:052020/01/28 中時電子報 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 普悠瑪號今傳出撞傷落軌旅客意外。此為示意圖。(資料照片 謝佳潾攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因此意外事故，110次列車西線普悠瑪將不發售團體車票。(圖/台鐵提供) (09:49 更新)今(28)日110次普悠瑪發生意外！潮州開往南港列車08:25晚1分到台南站，於台南站內撞落軌旅客，旅客當場死亡，鐵路警察經蒐證處理，該列車於09:22放行，09:26晚60分開車。台鐵表示，因此事故影響9列次、39分鐘。 台鐵稍早表示，110次列車07:28從潮州開出，原預定11:48抵達南港，因此意外事故，西線普悠瑪將不發售團體車票。 (中時電子報) #台南站 #普悠瑪 #撞到 #旅客 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 自大陸港澳入境旅客 今起需填寫「健康聲明書」 13:152020/01/24 生活 武漢肺炎疫情蔓延 陸港澳入境旅客需寫健康聲明書 18:562020/01/24 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎確診再添2例 禁止湖北旅客登機 19:492020/01/24 生活 連假出國旅遊！ 8種情況還是別冒險 18:002020/01/25 生活 澳洲密切觀察武漢肺炎患者同機旅客 同時準備撤僑 20:132020/01/26 國際 華航飛上海班機2旅客發燒 返台後所有人自主管理14天 23:372020/01/26 政治 陸客不配合檢疫還朝檢疫人員咳嗽 疾管署：不配合將罰15萬 12:232020/01/27 生活 陸客故意朝員警咳嗽 將依傳染病防治法究辦 18:342020/01/27 社會 2020武漢風暴》自動通關出漏洞？交通部次長：都有要求通關旅客用酒精或水神消毒 21:582020/01/27 生活 旅客往返花蓮 鐵路仍是首選 04:102020/01/28 生活新聞 生活熱門新聞 好市多皮鞋狂降2千元 網怒吼：不買對不起自己 - 生活 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／湖北區域病例增加到2714例！ - 生活 寒流報到 ！氣象局曝最冷時間點 - 生活 春節6禁忌 2地方去了恐官司纏身 - 生活 500萬武漢人封城前去哪？恐怖感染源曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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