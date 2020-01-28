因此意外事故，110次列車西線普悠瑪將不發售團體車票。(圖/台鐵提供)
因此意外事故，110次列車西線普悠瑪將不發售團體車票。(圖/台鐵提供)

(09:49 更新)今(28)日110次普悠瑪發生意外！潮州開往南港列車08:25晚1分到台南站，於台南站內撞落軌旅客，旅客當場死亡，鐵路警察經蒐證處理，該列車於09:22放行，09:26晚60分開車。台鐵表示，因此事故影響9列次、39分鐘。

台鐵稍早表示，110次列車07:28從潮州開出，原預定11:48抵達南港，因此意外事故，西線普悠瑪將不發售團體車票。

(中時電子報)

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