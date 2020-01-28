美E-11軍機墜毀燃燒 阿富汗人圍觀

一架美國E-11A「11-9358」軍機周一墜毀阿富汗東部加茲尼省（Ghazni）後，當地民兵組織塔利班（Taliban）說，那是他們所擊落，並聲稱包括中央情報局（CIA）高層官員在內，機上人員全部死亡。

《動力》（The Drive）網27日指出，儘管塔利班堅稱，E-11A是情報蒐集機，但事實上並不是。包括墜毀的那架在內，美國空軍總共有4架E-11A。它們是由龐巴迪（Bombardier）BD-700「環球快車」（Global Express）商務噴射機改裝而來，是「戰場空中通信節點」（Battlefield Airborne Communications Node，BACN）平台。

而據CNN新聞網報導，E-11A有「空中WiFi」（WiFi in the sky）之稱，可連結總部和戰場上的士兵。而美國空軍在2018年的聲明中說，當初會研發這款飛機，是由於2005年在阿富汗庫納爾省（Kunar）舉行的「紅翼行動」（Operation Red Wings）聯合軍演中，發現通訊不足，而直接決定研發。

美E-11軍機墜毀燃燒 阿富汗人圍觀

有「空中WiFi」之稱的E-11A

聲明指出，由於阿富汗多山，並缺乏通訊基礎設施，在嚴峻的通訊挑戰下，「海豹部隊」（SEAL）4人巡邏小組無法有效與戰鬥行動中心建立聯繫，以致19名特戰隊員在攻擊中喪生。

而E-11A隸屬美國空軍第430遠征電子作戰中隊（430th Expeditionary Electronic Combat Squadron），部署在坎達哈機場（Kandahar Airfield），它們能迅速接收並傳送資訊給各式空中平台和地面部隊。

除了E-11A外，美國還有3架EQ-4B「全球鷹」（Global Hawk）無人機也安裝了BACN套件。這些為數極少的BACN平台使它們成為高價值，低密度資產。美國已利用BACN平台收送的資訊進行了數千計次打擊，單是2016年就有7,000次。

目前美軍領導北約（NATO）在阿富汗執行訓練，協助和建議當地部隊的任務，派駐了1.2－1.3萬部隊。自從2001年美國在阿富汗進行史上最長的戰爭以來，美軍已有超過2,400人喪生。

(中時電子報)