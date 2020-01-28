教育部今年起增編5000萬元經費，補助大專院校原資中心增聘專職人力，預計全國原資中心數將由現行112校增加至130至140校；更持續透過區域原資中心，提供區內夥伴學校原資中心運作上的諮詢及經驗交流。

教育部表示， 原資中心推動以來，已成為原民生的心靈充電站，在他們生活、課業、家庭或感情等方面有需要協助時，給予傾聽的空間與時間，並分析問題以及提供校內外相關的支持措施。

暨南大學原資中心為例，除辦理「原青培力養成計畫」、通識講座、讀書會等活動，培育原住民學生多元技能，增強課業實力之外，更在今年寒假期間，由原住民青年自主推動修繕竹屋工作坊，並積極連結不同族群學生參與其中，共同營造校園族群友善環境。

就讀於暨南大學社工系的徐頌榮，來自新竹縣尖石鄉泰雅族。從小在部落長大，高中後至山下城市就讀的他，也感受到身為原住民所受到的歧視眼光，然而，也因為在城市讀書、周末部落生活，使得部落的朋友戲稱他是「飼料雞」，不再是純正的放山雞了，使他曾經一度對於自己身分充滿著不確定感。

後來，他參與原資中心所舉辦的部落參訪、文化祭典和論壇活動，重新認識自己的文化及身分，找到對自我身分的堅定認同感，更於暑期營隊帶著社工系同學一同前往自己的部落—石磊部落進行服務，透過部落服務經驗，並連結自身所習社工專業，服務更多原住民孩子。

輔仁大學新聞傳播系的排灣族許柏蒼同學，希望將新傳專業背景與原住民體育議題結合學以致用。負責輔導新聞傳播學院原住民學生的原資中心老師Maya看見了柏蒼的專長背景，主動提供原住民廣播電台節目產學合作計畫，透過電台節目，讓更多人認識原住民族各項體育專才，他也圓了廣播夢想之路。

(中時 )