春節寒流來襲！不用搭飛機去舊金山，新北市「舊金山」的磺港漁港周邊有著山海美景，可以享受漁港文化風情，港區內可在海灣會館享用美味的海鮮美食，周邊更有著全台灣最北的溫泉公共浴室、鄰近金山老街、磺港橋、獅頭山公園步道及金包里魚路古道等景點。

磺港漁港兼具文化及歷史的觀光漁港。（圖取自新北市漁業處官網）

過去大屯山區產硫磺，西班牙殖民時代的硫磺礦便自此港口運出，磺港也因為位於磺溪出海口而得名。磺港漁港最著名的就是列為本市民俗及有關文物類之文化資產的蹦火仔漁法，全世界僅存的4艘蹦火仔漁法漁船就在金山磺港中，港區內有著品質優良的金山海灣溫泉會館，擁有得天獨厚的海底溫泉，除了溫泉外，會館內提供龍蝦、石斑、明蝦、萬里蟹、貢寮鮑等優質在地海產，春節遊玩泡湯之餘，可享用風味絕佳的海鮮大餐。

磺港漁港內有免費的南屏公共溫泉浴室。（圖取自新北市漁業處官網）

金山溫泉屬大屯山地熱帶，緊臨北海岸，為台灣最北部的溫泉區，日據時期在此建立了溫泉招待所，開啟了金山溫泉。磺港周邊有著金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏等5間溫泉公共浴室，其中磺港公共浴室(黃金之湯)提供了戶外泡腳池溫泉以及男女湯；而南屏公共浴室較低調，就位於磺港漁港旁，全天開放，是漁民朋友們消除疲勞的最愛。

獅頭山步道兼具生態與踏青功能，到此一由絕不會後悔。（圖取自新北市漁業處官網）

魚路古道自清光緒時，金山區的漁民多由這條山路，將漁獲送到台北市區裡面。起點就在磺港漁港內，承天宮(鄭成功廟)前方的巷道正是古道的路徑，途中經過金包里老街而延伸至陽明山系，而磺港周邊的獅頭山步道，可以步行到雙燭台嶼及神秘海岸。

磺港漁港位於金山北海岸，周邊漁獲豐富。（圖取自新北市漁業處官網）

金山磺港漁港是北台灣具有歷史意義的觀光漁港，蹦火漁法是重要的文化特色，而周邊景點多，溫泉、古道、獅頭山步道、雙燭台嶼及金山老街都是春節旅遊的好去處，到磺港走走，感受溫泉與漁船的文化洗禮，累了就去老街吃個小吃，或是到鄰近的富基漁市或龜吼漁市品嘗美味海產。

溫泉公共浴室。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)