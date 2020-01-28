國民黨總統候選人韓國瑜以260萬票之差，敗給力拚連任的總統蔡英文，更將面臨「罷韓」危機。網友認為，罷免案過的門檻極高，前二階段都只是簽簽字而已，但第三階段必須專程花錢、花時間投票且恰逢期中考，屆時「北漂的年輕人」是關鍵。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜罷免不會過的可能性越來越高》，寫道：「第一階段已經過了，那現在第二階段會不會過呢？現在的狀況是韓國瑜兩個禮拜的連續低調，過年發橘子包紅包，再沒有過去那一般向市民對嗆，所以你會有一種錯覺，認定罷免他的情緒低了下去。但是我們現在來看，第二階段程序是怎麼跑的？we care台灣基進，手中握有超過三十萬份的連署資料，在全高雄將近設立超過150個以上的服務據點，我相信，這些資料已經被詳細的建立到資料庫 所以連署人的區域戶籍地，住址門牌號，想必都已經分類完成。也就是說，到時候拿著印出來的資料，找到連署人，連署人只需要做一件事情就是簽名，1天之內要收集5000份，我想並不是難事。」

發文網友分析：「因為如果要你從頭填起那些資料你一定不願意，但如果是只要簽個名，就算你的態度有一點心軟，但是你一定也會想想，自己之前都已經連署了，現在只是簽個名，又沒有很麻煩。韓國瑜在這1個月，就算他再怎麼親民，再怎麼發紅包袋，再怎麼發橘子，也不可能有任何重大建設在這二個月完成，簡單說，在這兩個月間，韓國瑜的負面印象仍大於正面印象。我相信90%以上的連署人，還是會給他簽下去，就算他們的態度有一點心軟，我相信第二階段仍然會過，因為在這兩個月間，不太可能有任何的重大事件，讓高雄人對韓國瑜的負面影響大幅的翻轉。

發文網友進一步強調：「問題不大，真正的問題是出在投票，因為投票卡了學生的期中考，而且回來投這一票，要花錢的，到時候，北漂的年輕人願不願意回來投這一票才是關鍵。」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「學生愛跟風，投下歷史的一票很有機會」、「王金平、楊秋興，兩派可能會挺韓續任市長。王、楊不支持韓選總統，但沒說不支持做市長」、「雖有小忿，不廢情義」、「回頭是岸，共好大願」、「北漂的要看被問發大財的次數，被問越多次的，越可能回去投票」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)