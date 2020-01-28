武漢肺炎疫情持續延燒，市場擔憂恐影響全球經濟成長，華爾街投資人驚嚇狂賣股票，美股三大指數全面重挫1.58%不等；此外，半導體類股遭大屠殺，台積電ADR崩跌逾4%，後天（30日）開盤的台股恐剉咧等。

道瓊工業指數早盤一度跳水549點，終場仍大跌453點（或1.57%），收在28535點，創近4個月來單日最大跌幅，而且已連跌5天；標準普爾指數大跌51點（或1.57%），收在3243點；科技股那斯達克指數下殺175點（或1.89%），收在9139點。

肺炎疫情肆虐全球，影響民眾出遊等經濟活動，拖累航空和觀光類股全面重挫，美國航空、聯合航空跌幅超過5%；永利度假村和金沙集團分別挫跌8.06% 、6.75%。

此外，半導體類股也淪為重災區，美光、英特爾、輝達（Nvidia）全面狂殺4%左右，台積電ADR也慘崩4.28%。

摩根大通分析師指出，雖然大陸疫情可能會持續惡化，但根據過往經驗，疫症爆發對市場衝擊相對有限，而且跟內戰和恐怖攻擊等類似，反而是趁低入市撿便宜的機會。

(中時電子報)