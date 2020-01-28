「小飛俠」布萊恩昨日意外喪命、享年41歲，全美各地球迷不捨這位傳奇巨星離開人世。(美聯社)

NBA傳奇巨星、湖人史上最出色的巨人「小飛俠」布萊恩，昨日搭乘私人直升機在洛杉磯墜毀而喪命，全世界球迷都因此而悲傷與哀悼，NBA官方今天宣布，原訂明日上午11點進行的湖人與快艇的「洛城內戰」決定延期，讓兩隊球員能夠舒緩一下哀愁情緒。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞的報導指出，湖人全隊從高層、管理方、教練團、球員、場館工作人員都因為布萊恩過世而陷入深沉的悲痛中，就連球隊一哥詹姆斯都在聽聞布萊恩過世噩耗消息後都痛哭流涕，據了解湖人有可能安排球員進行心理輔導，希望所有人都能盡快走出來。

湖人隨隊採訪記者麥克梅納表示，布萊恩不僅是一名球員，他更是在湖人征戰20年的超級巨星，布萊恩和所有工作人員的關係都處得非常好，因此湖人將在今天聘請心理咨療師來為球員進行心理重建。

依據NBA官方本來的賽程安排，明日上午11點是湖人與快艇的洛城大戰二部曲，票價已被炒到天價，最遠端的看層票價都已高達1151美元，NBA聯盟今天宣布暫停這場比賽，何時重打尚未決定。

(中時 )