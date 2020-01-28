美國在台股農曆春節休市期間，境內確診武漢肺炎（新型冠狀病毒）的病例，已來到第5案，雖與目前在北美盛行的流感逾千萬宗病例相差甚遠，但新型冠狀病毒人傳人的感染力滿強，絕不能等閒視之，在武漢肺炎與流感雙重打擊短期經濟下，使美股周一大暴跌，道瓊工業指數重挫453點。

而科技股為主軸的NASDAQ（店頭市場）與費城半導指數也分別大跌1.89%、3.91%；其中與台股現貨行情關連甚深的台積電、聯電與日月光三家公司在美發行ADR，也都臉色鐵青，而台積電ADR更是暴跌4.28%，對該在本周四（農曆初六）開紅盤埋下不可漠視的變數；由次台積電是台股權王，對台股加權指數向下修正，自然也壓力沈重。

除科技股承壓外，受制武漢肺炎疫情，可能衝擊到的產業，包括觀光、飯店、餐飲、航空、旅遊休閒、百貨等相關股票，短期業績成長是否受到壓抑，也值密切追蹤。據了解，目前大陸遊樂區、電影院、動物園及元月27日之後出團的旅行團等，皆暫停運營。

(工商 )