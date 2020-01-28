大陸新型冠狀病毒肆虐，截至今（28日）早上大陸境內出現2902起確診病例，導致82人喪命，就連台灣也有5起確診病例，因此現在多數人出門或出國時，都會隨身配戴口罩以防感染。女星蘿莉塔日前在臉書表示自己將搭機出國，要粉絲猜猜看目的地是哪裡，沒想到竟有網友在底下留言：「回來妳就會被隔離。」讓蘿莉塔看了超級生氣，氣得將留言截圖PO網公審。

蘿莉塔昨（27日）晚在臉書發布一段影片，只見她戴著口罩坐在候機室，身後的人也都乖乖地戴著口罩，以免感染近期在大陸及各地肆虐的新型冠狀病毒，並在貼文中打道：「出國囉～猜猜我這次要去哪？機場很多人，但幾乎大家都有乖乖戴口罩，很棒。」

貼文曝光後，許多粉絲都在底下留言跟蘿莉塔作互動，不少人都留言希望她能多多注意安全、旅途平安等等，但此時卻有一名網友開玩笑地說：「回來妳就會被隔離。」讓蘿莉塔看了大動肝火。

蘿莉塔遭粉絲嗆「出國回來就被隔離」，氣得發文公審。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

蘿莉塔隨後將該網友的留言截圖PO網，還直接公開網友的姓名，氣得飆罵：「很久沒封鎖人了，可是這個人真的好糟糕好沒禮貌，開這種災難玩笑一點也不好玩，即使他祝我得肺炎我還是很有風度希望他身體健康，大過年的，但就麻煩滾出這邊囉。」

對於網友的無禮行為，蘿莉塔的粉絲紛紛留言：「一點都不好笑，這種人真的是」、「自以為的幽默……蠻多這種人的」、「有人就是喜歡把愉快建築在別人的痛苦身上」、「說話不經大腦，得罪人都傻傻不知」。

(中時電子報)