子瑜帶口罩，整張臉幾乎被遮住。(圖／翻攝自韓網)

南韓大勢女團TWICE台灣成員周子瑜，1月初開始放長假，她也有機會回台和家人過農曆春節，這段時間她不僅到荷蘭和比利時旅遊，更不忘一覽台灣美景，近日她的假期也告一段落，27日返韓時，雖然全程包緊緊，仍難掩明星光環，網友驚呼「臉是真的小」。

子瑜在返韓前，在官方IG發文，寫下：「新年快樂！今年也很感激、很開心新年能和家人們一起過節，希望大家都能平安、健康、快樂、開心過年！醫護人員你們辛苦了。」祝賀粉絲新春愉快外，也暖心向醫生護士致意，貼心舉動獲得網友一片讚賞。

而27日她也現身仁川機場，準備回到公司，帶著漁夫帽和口罩，僅露出一雙眼睛，不過仍難掩世界級美貌，網友更驚呼「我的第一感覺是臉好小，口罩竟然遮住整張」，而武漢肺炎在韓國也出現疫情，她全程都有戴口罩，讓粉絲也提醒「乖乖戴好口罩的子瑜，回韓國要顧好身體喔」。

(中時電子報)