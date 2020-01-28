屏東陸籍女子咳嗽遭隔離 釐清發病原因 09:362020/01/28 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為符合感控防疫機制，屏基啟動戶外檢傷站。圖片與新聞事件無關。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東一名大陸籍女子10天前剛從廈門返台，出現咳嗽、呼吸不順及手腳痛麻等症狀，隨即至屏東基督教醫院就診，又被緊急轉到屏東醫院隔離治療，病情仍需進一步釐清。屏東縣衛生局長施丞貴對於個案病例不願多談，僅強調針對武漢肺炎會料敵從寬，並且說明，目前屏東仍無確診個案。 (中時 ) #屏東 #醫院 #武漢肺炎 #隔離 #咳嗽 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 生活熱門新聞 好市多皮鞋狂降2千元 網怒吼：不買對不起自己 - 生活 陸女模曝武漢現況 大嘆人性醜惡 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 春節6禁忌 2地方去了恐官司纏身 - 生活 屏東陸籍女子咳嗽遭隔離 釐清發病原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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