屏東一名大陸籍女子10天前剛從廈門返台，出現咳嗽、呼吸不順及手腳痛麻等症狀，隨即至屏東基督教醫院就診，又被緊急轉到屏東醫院隔離治療，病情仍需進一步釐清。屏東縣衛生局長施丞貴對於個案病例不願多談，僅強調針對武漢肺炎會料敵從寬，並且說明，目前屏東仍無確診個案。

(中時 )