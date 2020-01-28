前總統馬英九一早到台南新化護安宮拜廟發紅包。（莊曜聰攝）

前總統馬英九一早到台南新化護安宮拜廟發紅包。（莊曜聰攝

準副總統賴清德日前在臉書po文，指出武漢肺炎疫情越趨嚴重，正是兩岸共同合作的時機，呼籲大陸應持開放態度接受國際援助，台灣也應該義不容辭參與，協助解決嚴重疫情，卻遭到網友罵翻，前總統馬英九一早到台南新化拜廟發紅包，談到防疫他表示人道救援要把政治擺一旁，並為賴清德抱屈，指他講的話很有道義的勇氣跟愛心。

前總統馬英九農曆春節期間拜廟發紅包行程不斷，今天一早就來到台南新化，在國民黨準不分區立委陳以信、台南市議員林燕祝陪同下來到護安宮參拜祈福並發紅包，現場也湧入數百名民眾排隊等候。

馬英九一開始當起歷史老師，詢問民眾護安宮奉祀的神明，在地人都知道護國尊王是東晉宰相謝安，也知道淝水之戰以寡擊眾的故事，但馬英九也補充謝安聽到梁祝故事後，也曾稟告皇帝將墓命名為義婦墓，對中國文學四大悲劇的梁祝下過功夫，未來大家有空可以去浙江看看這座墓。

武漢肺炎疫情持續延燒，馬英九說，台灣目前僅有少數病例，但防疫視同作戰，平日多流汗，戰時少流血，做防疫一定要做好，人多地方要戴口罩，勤洗手，拱手不握手，防止疫情發生。

馬英九也替賴清德叫屈，他說賴清德副總統主張應該援助大陸口罩，網路上卻被他們的黨員罵到臭頭，但他這樣的主張是對的，碰到人道救援的事情時候要把政治放到一邊，台南這位副總統這些話講得很有道義的勇氣和愛心。

最後馬英九也祝願眾人身體健康工作順利，中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。

(中時 )