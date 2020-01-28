大過年的，不來點福利怎麼行？網紅「琳妲」林羿禎過去是中華職棒啦啦隊「Lami Grils」成員，隨球隊賣給樂天後，如今屬「Rakuten Girls」，而她以甜美笑容與好身材聞名，被封為「啦啦隊女神」，琳妲同時也是知名YT團體「反骨男孩」第一名女成員，知名度相當高，如今適逢過年，琳妲也做粉絲福利，解碼「旗袍爆乳裝」，火辣程度讓粉絲激動直呼要把她「帶回家生財」。

適逢農曆年，琳妲在春節期間於IG貼出多張賀年照片，只見她穿上紅紫色改良式窄裙旗袍，胸前採菱形挖空設計，放送深邃事業線，裙襬開岔則是豪邁不斷往上開到大腿根部，美胸、美腿全放送。

而其中，還有琳妲穿著同一套衣服，將美胸貼在大爆竹上頭，對著鏡頭露出燦爛笑容，大過年放送福利，讓粉絲看了小鹿亂撞，激動不已，紛紛留言告白「我要收的紅包，裡面就是妳！」、「這組可以」，還揚言要把她「帶回家生財」。

(中時電子報)