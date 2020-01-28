大陸國家衛建委與國家中醫藥管理局28日公佈《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，指出武漢肺炎不只飛沫、透過接觸亦可傳染，恐意味著傳染力更強。

《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》內容包括：①潛伏期一般3-7天，最長不超過14天；②多數患者預後良好，兒童病例症狀相對較輕；③兒童及嬰幼兒也有發病；④新型冠狀病毒與SARS同源性達85％。

(旺報 )